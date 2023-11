Marotta: «La Juve è favorita per lo scudetto». Poi cita anche il Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della corsa scudetto, un obiettivo che insegue anche il Milan di Pioli. Le sue parole.

MAROTTA – «Juve favorita Il fatto che come per noi anche lì c’è continuità tecnica. L’allenatore è lì da qualche anno, conosce bene la realtà Juventus, come Inzaghi conosce bene la realtà Inter. Il Napoli è in difficoltà ma c’è stato cambio tecnico che può essere un’attenuante. La Juventus dal mio punto di vista è favorita perché può pianificare meglio la settimana, dal punto di vista psicofisico questo è un vantaggio. Ma questo non deve rappresentare un alibi per noi, anzi uno stimolo in più per far sì che possiamo costituire noi, la Juventus, il Milan, il Napoli e le altre un campionato avvincente fino alla fine»

The post Marotta: «La Juve è favorita per lo scudetto». Poi cita anche il Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG