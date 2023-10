Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta ha lodato i nuovi acquisti francesi e l’operato del tecnico piacentino.

Beppe Marotta alla Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni retroscena di mercato risalenti a qualche mese fa. “L’Inter ha spostato sulla difesa il budget fissato sull’attacco perché nel frattempo si era creata l’opportunità di prendere un profilo di giocatore importante per il presente e il futuro. Pavard ha un valore patrimoniale forte indipendentemente dal ruolo“.

Su Marcus Thuram

“Umiltà, coraggio, perseveranza: Marcus ha gli stessi valori di Lilian, valori che sono alla base del successo personale“.

Marcus Thuram

Un’altra finale di Champions

“Sì, ci credo. Perché a differenza dello scudetto, dove vince sempre il più forte, la Champions è un po’ come la Milano-Sanremo nel ciclismo: contano anche le circostanze favorevoli“.

Su Inzaghi

“Il suo bilancio è molto positivo, la società è molto contenta di lui. È arrivato all’Inter con una sola esperienza alle spalle da tecnico, nella Lazio. È giovane, rispetto alla media degli allenatori del nostro campionato, dunque può consolidarsi. È diverso dagli altri tecnici che ho avuto in passato, come è giusto che sia: lui è per un calcio aperto, spettacolare, che fa divertire. Poi siamo l’Inter: lo spettacolo deve coniugarsi con le vittorie, altrimenti giocare bene non serve a nulla“.

