Marotta pensa al primo posto: le parole del dirigente dell’Inter sulla lotta al primo posto con il Milan

Ai microfoni di Sky Sport, all’evento Wembrace Sport, Beppe Marotta ha voluto parlare dell’Inter e della possibile concorrenza con il Milan per il primo posto in classifica.

PAROLE – «E’ un grande piacere per me essere qui in rappresentanza dell’Inter. Siamo molto sensibili a queste iniziative. Inter capolista dopo la sosta Ci godiamo la serata, poi staremo a vedere come si evolverà la situazione».

