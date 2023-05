L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta promuove la stagione del tecnico nerazzurro anche se ammette l’esistenza di un periodo molto difficile.

Beppe Marotta a Rai Radio 1 ha pronunciato parole di grande elogio verso Simone Inzaghi. “Non si può valutare la prestazione di una stagione da una partita cioè dalla finale di Istanbul. Arrivare in finale è questione di grande prestigio anche per gli allenatori e quindi per Simone Inzaghi, la merita ampiamente questa finale”.

Giuseppe Marotta Lorenzo Casini Andrea Butti

“La valutazione che abbiamo fatto è estremamente positiva, c’è stato un momento in cui le cose non andavano bene, con un dibattito più forte e diretto all’interno della società, ma sempre nell’ambito di critiche propositive. Inzaghi ha dimostrato di essere all’altezza del suo ruolo e di ricondurre la stagione verso una strada di positività, la società glielo riconosce“.

