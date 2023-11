Marsiglia- Lione, comunicata la data del recupero del match rinviato dopo gli incresciosi fatti: tutti i dettagli

La Ligue 1 ha comunicato il giorno nel quale verrà recuperata Marsiglia-Lione.

IL COMUNICATO – «La commissione ha appena deciso di riprogrammare la partita per il 6 dicembre. Inoltre, deciderà in un secondo momento la sede della partita, in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità pubbliche che garantiscano condizioni di sicurezza ottimali per tutte le persone coinvolte e per il pubblico. Da parte mia, ho chiesto ieri, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento disciplinare, che la questione venga deferita in via eccezionale alla Commissione disciplinare per poter affrontare il caso nella sua interezza, e in particolare per valutare le aree di responsabilità nelle condizioni di accesso allo Stade Vélodrome».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG