Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio.

LAZIO – «Dobbiamo dare continuità al nostro gioco i ragazzi stanno bene. Cambia ovviamente affrontare la Lazio o l’Hellas, come stile di gioco e come livello, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Tutte le partite sono più importanti, ora lo è questa con la Lazio. Ci prepariamo per la partita, affronteremo la gara con grande impegno, mettendo in pratica tutto quello che abbiamo, la nostra miglior versione per aiutare la squadra e al di là del risultato pensiamo alla prossima che è quella più importante. Non abbiamo tempo per festeggiare una vittoria o piangere per una sconfitta. Testa alla prossima».

