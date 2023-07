Martorelli: «Società come l’Inter dovrebbero ringraziare per i soldi dell’Arabia» Le parole dell’agente Fifa

Intervistato da 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio, Giocondo Martorelli, agente Fifa, ha parlato delle grosse somme di denaro che arrivano dall’Arabia, che potrebbero essere un aiuto per società come l’Inter.

LE PAROLE- «Nell’immediatezza dovremmo dire grazie. Le nostre società, o molte di esse, sono in difficoltà. Mi riferisco alle società più prestigiose come Milan (che pare aver risolto molti di questi problemi), Inter, Roma e Juventus. Sono club che hanno bisogno di risanare i bilanci e si fa di necessità virtù. Bisognerebbe essere bravi come fatto dal Napoli lo scorso anno. Gli azzurri sono stati capaci di pescare talenti da campionati non proprio di grido. I club italiani dovranno far fronte, ancora per qualche anno, con le necessità finanziarie che impongono cessioni eccellenti, sperando che in futuro non si sia costretti a vendere i propri gioielli. Come il Psg che, ad oggi, ritiene di poter prolungare un braccio di ferro con Mbappé, soprattutto per motivi d’immagine»

