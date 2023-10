È di qualche ora fa la notizia del rinnovo di Mascarello con il Milan Femminile. Le sue parole ai canali ufficiali del club

Le parole di Mascarello ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo con il Milan Femminile:

«Orgogliosa e contenta che un club come il Milan abbia deciso di rinnovarmi la fiducia e continuare questo percorso insieme. L’anno scorso purtroppo ho avuto qualche infortunio di troppo e non ho avuto molta continuità ed è il motivo per cui vale ancora di più questa fiducia che il club mi sta dando. Abbiamo attraversato dei momenti difficili, forse lo stiamo facendo anche ora, ma ho fiducia che come li abbiamo superati prima lo faremo anche adesso. Dobbiamo trovare la nostra identità per esprimerci al massimo»

CRESICITA – «Sono cresciuta sia in campo che fuori. Le persone che fanno parte della squadra mi hanno arricchito. Posso e voglio migliorare, prendendomi più responsabilità in campo e fuori e diventare un punto di riferimento all’interno del gruppo. Ogni giorno mettendo un tassello in più»

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Voglio dirgli che sono molto orgogliosa di indossare questa maglia, lotteremo e combatteremo ogni partita per onorarla. Spero di vedere sempre più tifosi allo stadio, forza Milan»

