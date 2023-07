La dichiarazione di Andrea Abodi, Ministro dello Sport, su Jakub Jankto ha fatto parlare tanto a livello mediatico

Ha fatto molto parlare, sia il mondo politico che quello mediatico e sportivo, la dichiarazione del ministro dello Sport Andrea Abodi relativa al ritorno di Jankto in Italia. Il Corriere della Sera vi dedica oggi l’apertura in prima pagina e la consueta rubrica giornaliera di Massimo Gramellini, che inizia così:

«Il ministro con delega alla figuraccia del giorno è quello dello Sport, Andrea Abodi. Chiamato a commentare su Radio 24 il ritorno nel campionato italiano di Jakub Jankto, primo calciatore di qualche fama ad aver dichiarato pubblicamente la sua omosessualità, Abodi è partito esprimendo rispetto per le scelte personali. Poteva fermarsi lì, e invece no: «Se devo essere altrettanto sincero, non amo in generale le ostentazioni». Apriti cielo, anche perché se c’è una persona che non ha mai ostentato nulla, quella è Jankto, che nel video del coming out si limitò pudicamente a dire che desiderava vivere la sua vita in libertà e con amore».

