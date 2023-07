L’ex stella dell’Inter Marco Materazzi si è espresso sulla costruzione della nuova squadra da parte di Inzaghi, con un focus su Lukaku

Marco Materazzi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui tocca tutti gli argomenti più caldi in casa dell’Inter, a cominciare dall’addio di Romelu Lukaku:

ADDIO DI LUKAKU – «L’addio di Lukaku fa discutere. Ma è giusto che il club ora faccia altre scelte. In quel reparto ha preso un giocatore di un profilo altissimo come Thuram. Lui ha voluto fortemente l’Inter, nonostante ci fosse l’interesse di altri grandi club, forse perché avendo dei valori si è ricordato di quanto il club nerazzurro lo volesse anche due anni fa, prima dell’infortunio».

LA NUOVA INTER – «É un momento di passaggio. É stata una scelta della società che va condivisa e supportata: siamo dentro un cambio generazionale, sono andati via giocatori fondamentali nel trasmettere cosa è l’Inter ai nuovi. Ora devono farlo Darmian, Lautaro, Barella e Bastoni. Chi è arrivato è giovane e forte: deve saper dimostrare il proprio valore in un ambiente con maggiore pressione. Ma hanno poco o nulla da temere. Prendete Thuram: ha già fatto un Mondiale, deve solo far vedere quello che è».

LA MAGLIA NERAZZURRA – «Vi racconto questa, non la sa nessuno: quando dovevo lasciare il Perugia, avevo molte offerte. Sono un collezionista di maglie, così in casa facevo le prove e indossavo quelle delle squadre che mi seguivano. E niente, il nerazzurro mi stava troppo bene, giravo per le stanze solo con quella. Avevo già deciso, in cuor mio».

L’articolo Materazzi: «Basta con Lukaku. La nuova Inter? Dico che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG