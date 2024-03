L’ex difensore Marco Materazzi si complimenta con i dirigenti nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Marco Materazzi che riconosce i grandissimi meriti dell’Inter di quest’anno. “Dico onestamente che giocano meglio loro di noi. È proprio un piacere seguirli: il merito va dato a Inzaghi che ha capito come non disperdere il talento. Basta far stare bene insieme dei giocatori forti per ottenere risultati, anche senza inventarti chissà cosa. E poi bravissimi i dirigenti che ne hanno sbagliate davvero poche in questi anni. Da Mkhitaryan a Barella, sapevano che lì c’erano radici solide, appartenenza, serietà. Così hanno costruito questa squadra che sembra perfetta“.

Il Materazzi attuale

“Acerbi forse si avvicina per la storia, perché si è consacrato tardi. Ma mi rivedo in Bastoni, un po’ nel fisico e un po’ nel modo in cui lancia di sinistro.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

Sul ritorno degli ottavi di Champions

“All’andata si poteva segnare di più, ma la squadra ormai non trema. Certo, lì è tosta perché se fai errori li paghi contro avversari così smaliziati…“.

Sull’allenatore del Bologna

“Thiago è concreto senza inutili bollicine, intelligente, preparato. Poteva prendere in corsa il Psg, lì aveva la strada spianata ma ha voluto farsi le ossa a Genova, Spezia e ora a Bologna: si è costruito passo dopo passo e ha evitato salti nel buio, come il Napoli post-scudetto. Anche questo fa capire che testa abbia, il suo Bologna è forte come lui. Spero che non vada in una grande d’estate e resti lì in Emilia per un po’, così noi continuiamo a vincere con Inzaghi e poi un giorno, chissà quando, potrà essere lui a prendere il posto di Simone“.

