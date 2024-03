Liverpool Manchester City: si è giocato il big match di Premier League ad Anfield Road, finito con un punto a testa

Finisce in parità il big match della Premier League tra Liverpool e Manchester City ad Anfield Road. Il City passa in vantaggio nel primo tempo con John Stones, con uno schema su corner: assist magico del solito De Bruyne che mette il compagno a due passi dalla porta e gol. Nei primi 45′ il Liverpool si vede annullare un gol a Nunez per offside.

Nella ripresa i Reds pareggiano dal dischetto: errore su retropassaggio di Ake da matita rossa e contatto Ederson Nunez. L’arbitro indica il dischetto e Mac Allister supera il portiere brasiliano, che poi lascia il campo per i postumi dello scontro precedente. Partita piene di emozioni e occasioni, in particolare per i padroni di casa, che creano molto con Luis Diaz, mentre i Citizens vanno vicino al colpaccio con il palo di Doku. Anche il Liverpool ha il match point con Elliot, ma il suo gol nasce da una posizione di fuorigioco di Salah ad inizio azione.

Un punto a testa e a sorridere è l’Arsenal: i Gunners tornano in vetta alla classifica, a pari punti con il Liverpool, ma con una migliore differenza reti. La sfida tra le due sarà alla penultima giornata di campionato.

