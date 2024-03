Il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti ha aggiornato la situazione nuovo stadio dell’Inter.

Gianni Ferretti ha parlato a TVPlay.it della possibilità che l’Inter costruisca il nuovo stadio a Rozzano. “Non ci sono novità, noi abbiamo approvato il Pgt ad ottobre e da qualche giorno è ufficiale perché è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Lombardia. Siamo fermi agli incontri fatti nel 2023 dove l’Inter ha manifestato interesse per quell’area per la costruzione del nuovo stadio. Ha ottenuto una prelazione dalla proprietà che scade il 30 aprile, periodo entro il quale la società dovrebbe presentare uno studio di fattibilità, ma secondo me i tempi non sono sufficienti. Entro quella data la proprietà dovrebbe ricevere o una richiesta di proroga su quella prelazione o se invece dovesse arrivare la presentazione dello studio di fattibilità vorrebbe dire che la pista Rozzano si potrebbe concretizzare. Io so che comunque l’Inter sta valutando più opzioni, e tra queste c’è anche Milano, vedremo quale sarà la scelta che reputeranno migliore in assoluto per poi concentrare gli sforzi”.

“Noi lo stadio non l’abbiamo mai avuto quindi non ci cambierebbe nulla se l’Inter non venisse, ma se la scelta dovesse cadere su Rozzano è chiaro che ne potremmo guadagnare in termini di immagine, di indotto, di posti di lavoro, servizi e strutture. Sarebbe un’opera importante per la città”.

“Sicuramente San Siro è la storia ed è un tempio del calcio italiano. Io credo che oggi, però, non sia uno stadio adeguato rispetto alle strutture che vanno per la maggiore. Anche il fatto che non sia di proprietà incide molto: le grandi squadre europee, infatti, possono contare nel proprio patrimonio la gestione dello stadio. Da un punto di vista iconico San Siro resta importantissimo, però è giusto che venga adeguato, per quello si sta pensando ad una ristrutturazione”.

