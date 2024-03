L’ex difensore Marco Materazzi ha detto la sua sul rendimento del Ninho Maravilla.

Marco Materazzi ha parlato della stagione di Alexis Sanchez a La Tercera: “Quella di ora non è la migliore versione di Sanchez perché non ha più 25 anni come quando era all’Arsenal o all’Udinese. Si è sempre pentito di aver lasciato i Gunners per andare allo United, ma questo è il calcio. Non lo criticherò per il rigore sbagliato con l’Atletico. Per l’Inter è stata anche importante la Supercoppa che ha vinto contro la Juve ed è stato molto importante, io sono interista e non amo molto la Juve”.

La concorrenza

“Lui gioca in un club importante che l’anno scorso è arrivato in finale di Champions League e che quest’anno può vincere lo scudetto. Con Thuram che sta facendo bene, Lautaro che segna ad ogni gara. Non è semplice. Ovviamente ogni calciatore vuole giocare ad ogni gara e quindi non è contento ma è all’Inter ed è meglio essere all’Inter che in una squadra minore. Alexis non può essere in una squadra di secondo livello”.

Alexis Sanchez

Scarso minutaggio

“Cercare un altro club? Dipende da cosa vuoi. Non sono nella sua testa. Se Alexis è all’Inter deve rendere felice l’Inter, deve vincere. Quando l’Inter vince il campionato, vince il campionato tutta la squadra, non solo un attaccante o un altro. Anche lui. Inzaghi non gli ha dato certezze sul suo essere titolare? Ma è normale. In una grande squadra c’è competizione tra giocatori ed l’allenatore a decidere chi giocherà. In questo momento non può essere titolare. Se Lautaro segna 30 gol e Thuram ne segna 10 e fa 20 assist, se sei il tecnico nerazzurro mandi in campo lui? Questa è la verità, io sono onesto e questo non cambia certo il valore di Sanchez. Lui deve sfruttare al meglio le occasioni che ha, anche trenta minuti in un club come l’Inter sono importanti. Io non segno in 30 minuti ma lui è un fenomeno e può farlo”.

