Il commissario tecnico della nazionale italiana ha sottolineato la grande importanza che hanno i giocatori nerazzurri per la sua squadra.

La nazionale italiana ha terminato la tournée americana con la vittoria sull’Ecuador e Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa delle convocazioni per gli Europei che si terranno a fine stagione: “Il calciatore che sa fare più ruoli diventa avvantaggiato per la convocazione (all’Europeo, ndr). Ci sarà da interpretare e da fare anche cose differenti. Per esempio il blocco squadra Inter, e l’abbiamo detto più volte, è quello dove noi andiamo a prendere più roba, da un punto di vista di numero, e loro giocano a tre. È una cosa che dobbiamo tenere presente, è una cosa che dobbiamo tentare. Bisogna tener conto di questo fatto di mettere a loro agio i giocatori per come giocano nel club“. Darmian, Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi ed a questo punto anche Acerbi vista l’assoluzione di oggi, costituiscono elementi molto importanti della nazionale italiana.

Federico Dimarco Italia

Difensori ed esterni

“Sulla fascia abbiamo grande duttilità. Sono importanti i giocatori che possono svolgere più ruoli o occupare più zone: Di Lorenzo, Darmian, Dimarco che non si limita a percorrere la fascia. Cambiaso che sta a destra e sinistra. Veintitré giocatori sono pochi per l’Europeo, chi fa più cose è in vantaggio. Dovrò stare attento a non sbagliare. Ho anche lasciato a casa qualcuno che potrebbe essere con noi e anche qualcuno che è nell’Under 21″.

