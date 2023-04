Matri sta con Allegri: «Trasmette calma, aveva un compito difficile». Le parole dell’ex attaccante della Juve

Matri, ex attaccante della Juve, ai microfoni di Dazn ha difeso il lavoro che Allegri sta svolgendo in questa stagione.

LE PAROLE – «Il compito più difficile di Allegri era gestire il gruppo che si sentiva penalizzato. Lui in questo si esalta perché è allenatore pragmatico, nelle difficoltà trasmette calma. Ha focalizzato i giocatori sull’obiettivo. In campionato ha recuperato molti punti, ha trovato solidità e carattere inserendo giovani che forse non conoscevamo così bene»

