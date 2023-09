Matri sulla corsa scudetto: «Vedo l’Inter favorita. Milan una sorpresa, la Juve…». Le parole dell’ex attaccante

Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport dove ha parlato della corsa scudetto.

SCUDETTO – Vedo una favorita che è l’Inter. Il Napoli mi lascia qualche dubbio: è forte, ma credo che possa pesare molto la partenza di Kim. Il Milan si è molto rinforzato ed è comunque una sorpresa perché con tanti giocatori nuovi ha avuto subito un buon impatto. Poi metto la Juve, l’Atalanta e la Lazio per il quarto posto. La Juve deve arrivare a febbraio attaccata al carro di testa e a quel punto, tra la fase a eliminazione diretta delle coppe e la fatica, può succedere di tutto. Avere una rosa che punta solo sul campionato a quel punto può diventare l’arma in più. La Juve non deve perdere punti prima.

L’articolo Matri sulla corsa scudetto: «Vedo l’Inter favorita. Milan una sorpresa, la Juve…» proviene da Inter News 24.

