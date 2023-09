L’ex rossonero Matteo Darmian che sta facendo le fortune dell’Inter: un tuttofare poco citato e assolutamente decisivo

Uni dei giocatori più decisivi in casa Inter è sicuramente Matteo Darmian. poco citato dalla critica, ma assolutamente decisivo per le sorte dei nerazzurri, soprattutto dopo l’annata straordinaria dell’anno scorso.

La cavalcata in Champions League e i continui spostamenti in difesa (risultando una delle migliori difese del campionato). Esterno, braccetto difensivo non fa alcuna differenza: risulta sempre uno dei migliori in campo: l’ex prodotto del settore giovanile rossonero che sta facendo la storia dell’Inter.

L’articolo Matteo Darmian, l’ex rossonero che sta facendo le fortune dell’Inter proviene da Inter News 24.

