Massimo Mauro si è rivolto alla Juve dopo la recente sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter: cos’ha consigliato

Alla Gazzetta, Massimo Mauro si rivolge alla Juve, sconfitta dall’Inter nell’ultimo derby d’Italia: il discorso scudetto può dirsi concluso? Secondo lui no, i biaconeri possono superare i nerazzurri e puntare al titolo:

SCUDETTO – «La Juve ha nel dna il non mollare mai. Siamo a febbraio, manca ancora tanto. Ora lo scudetto è in mano all’Inter, che ha dimostrato anche nello scontro diretto di avere cambi forti almeno quanto i titolari. Per questo dico che, fossi nei giocatori della Juve, più che sul calendario o sugli impegni in Champions di Inzaghi, punterei sul dna del club e sulla rabbia accumulata a San Siro»

L’articolo Mauro consiglia la Juve: «Fossi in loro per superare l’Inter punterei su questo fattore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG