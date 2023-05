Mauro: «La stagione del Milan è positiva se arriva tra le prime quattro». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Massimo Mauro ha parlato ai microfoni di Mediaset della stagione del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«In positivo è una grande annata per dei gruppi che arrivano in fondo alla Champions, non ce lo aspettavamo. In campionato, se arrivano nelle prime quattro, io credo che il giudizio debba essere molto positivo».

