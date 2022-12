L’ex giocatore, oggi giornalista, Massimo Mauro parla su Twitch al canale di Fabio Caressa, ecco cosa dice sull’Inter.

Sono queste le parole di Massimo Mauro, l’ex calciatore ed oggi giornalista ha parlato dell’Inter del triplete sul canale Twitch di Fabio Caressa: “Nell’Inter del Triplete di Mourinho, lui ha convinto i giocatori offensivi ad abbassarsi dietro la linea della palla. In questo Mondiale sta succedendo questo: i giocatori bravi tecnicamente come Griezmann si abbassano molto, come in quella Inter.“

A Sky Sport, Lorenzo Minotti ha parlato di Lautaro Martinez: “Rigore Lautaro Martinez? Può essere come stappare qualcosa, parto dalla prima partita di questo Mondiale contro l’Arabia Saudita. Segna due gol annullati per due millimetri di offside, li si è un po’ incartato.”

Inoltre l’eventuale vittoria al Mondiale dell’Argentina farebbe lievitare il prezzo dell’attaccante argentino. In caso la società nerazzurra decidesse di venderlo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG