Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso piace Mazzocchi. La Salernitana fissa il prezzo

Con Ballo Tourè in uscita dal Milan. I rossoneri per questo cercano sul mercato un vice Theo Hernandez che possa prenderne il posto. In tal senso piace Mazzocchi.

Per il terzino c’è da battere la concorrenza del Torino. La Salernitana, secondo Toro.it, valuta il giocatore tra i 4 e 5 milioni ma dato l’interesse dei due club la cifra potrebbe anche lievitare.

