Mazzola punta sull’Inter: «Ha già dimostrato di poter fare grandi imprese». Queste le parole dell’ex nerazzurro

L’ex nerazzurro Sandro Mazzola alla Gazzetta dello Sport ha parlato del match di stasera tra Benfica e Inter.

“Herrera negli spogliatoi sapeva metterci in testa qualsiasi cosa, riusciva a convincerci che avremmo vinto contro chiunque. Anche quella volta fu così: eravamo convinti di essere migliori del grande Eusebio!

La nostra Inter non può essere paragonata a questa per mille motivi: noi eravamo per davvero fortissimi, unici, però io credo che anche la squadra di Inzaghi possa fare grandi imprese. L’ha dimostrato e può puntare su un centrocampo d’eccellenza”.

