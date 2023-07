Mbappé al Real Madrid? Il tecnico Carlo Ancelotti risponde alle domande sull’attaccante francese in conferenza stampa

Sarà Mbappé il prossimo colpo del Real Madrid? In conferenza stampa Carlo Ancelotti ne parla così.

LE PAROLE – «A me non dispiace se mi chiedete di Mbappé, solo che non vi rispondo. Dobbiamo pensare ad avere continuità per tutta la stagione, adesso non è il momento di dare un giudizio. Ancora non sappiamo al 100% cosa faremo. C’è una stagione in arrivo in cui dovremo avere l’atteggiamento giusto, dare l’impegno giusto in campo».

