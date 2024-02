Mbappè Real Madrid, Marca gli dedica questa prima pagina: colpo a un passo? La FOTO pubblicata dal quotidiano spagnolo

In Spagna sono convinti: Mbappè ha già firmato con il Real Madrid. Dopo le notizie circolate in questa giornata, il quotidiano Marca ha dedicato al campione del PSG la prima pagina.

Il tifoso del Milan si trasferirà con molta probabilità in Spagna a fine stagione per mettersi in mostra nel campionato spagnolo. Una nuova pagina di storia da scrivere per il club di Carlo Ancellotti.

The post Mbappè Real Madrid, Marca gli dedica questa prima pagina: colpo a un passo? – FOTO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG