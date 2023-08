Mbappé scrive a Buffon: il messaggio della stella francese per l’ex compagno al Paris Saint-Germain – FOTO

Sui social, anche Kylian Mbappé scrive a Buffon dopo l’annuncio del ritiro. Questo il messaggio alla leggenda ex Juve e PSG:

Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire.

Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie.

Bonne route et surtout MERCI @gianluigibuffon pic.twitter.com/u3x9X2ARHl — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 2, 2023

MBAPPE’ – Un grande onore per me aver avuto la possibilità di incontrarti e incrociare la tua leggendaria carriera. Un uomo d’oro con preziosi consigli che terrò con me per tutta la vita. Buona strada e soprattutto GRAZIE.

