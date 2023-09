McKennie festeggia le 100 presenze con la Juve: il messaggio social dell’americano dopo la vittoria con la Lazio – FOTO

100 in bianconero per Weston McKennie in Juve Lazio. L’americano, assoluto protagonista nel 3-1 della squadra di Allegri, scrive ai tifosi sui social.

Questo il messaggio di McKennie su Instagram.

The post McKennie festeggia le 100 presenze con la Juve: il messaggio dell’americano – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG