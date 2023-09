McKennie: «Vi racconto Weah. È molto felice di essere qui». Le dichiarazioni del centrocampista americano

Intervenuto al canale Youtube della Juventus dopo le 100 presenze in bianconero, Weston McKennie ha parlato anche del connazionale Weah.

WEAH – «È fantastico. Per un po’ sono stato l’unico in Italia adesso ci sono altri americani. Per lui è bellissimo vedere il suo percorso e i traguardi. Suo padre è un grande tifoso della Juventus. Se al Mondiale avessi detto che io e lui avremo giocato insieme non so come avrebbe reagito. Tim è molto felice di essere qui. È bello avere una persona che capisce lo slang americano, un compagno con cui tornare in America e ha una grande energia».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MCKENNIE

