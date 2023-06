Mecca difende Allegri: «Ho letti insulti ripugnanti ieri». Le parole del tifoso della Juve per quanto successo dopo il funerale di Berlusconi

Allegri è finito nel mirino dei social per la sua presenza al funerale di Berlusconi, presidente del Milan ai tempi dello scudetto vinto insieme nel 2011. Il tifoso della Juve Mecca, via Twitter, ha preso le difese dell’allenatore per quanto successo.

Comunque gli insulti che ho letto ieri ad Allegri nella foto al funerale di Berlusconi sono ripugnanti.

Va bene voler cambiare allenatore e sono tra i primi ma il tutto deve rimanere in ambito sportivo e non deve sfociare nel becero. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 15, 2023

