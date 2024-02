Edoardo Mecca, comico e tifoso bianconero, ha parlato sui social della Juventus di oggi e di domani. Le parole

Edoardo Mecca, comico e noto tifoso della Juventus, ha parlato su X del prossime mosse dei bianconeri. Le dichiarazioni:

LE PAROLE – «Il mio pensiero (condivisibile o meno) per giugno: – cambio allenatore – Chiesa out (a malincuore) a fronte di una buona richiesta – Rabiot out – Kostic out – Locatelli out a fronte di una richiesta – Alex Sandro, De Sciglio, Milik out.

Questa squadra è molto più forte di quanto vogliate far credere in molti e lo ribadisco da luglio ma mi sembra ovvio che ci saranno delle cessioni, giocatori che hanno finito il ciclo e poi nuovi acquisti e si punterà sui giovani di qualità. Quindi non rigirate la frittata»

