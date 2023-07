Mauro Meluso, nuovo direttore sportivo del Napoli, si è presentato in conferenza stampa. Le sue parole sulla presunta fede juventina

Mauro Meluso, nuovo direttore sportivo del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione, uscendo alla scoperto sul suo presunto tifo per la Juventus.

SE DE LAURENTIIS HA CHIESTO CHE SQUADRA TIFA – «No, non me l’ha chiesto. Non ho mai tifato per la Juve. Ho giocato in A con Cremonese e Lazio, non ho un tifo particolare. Tifo per la squadra per cui lavoro, ora è una grande opportunità per me e darò tutto ciò che posso».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MELUSO AL NAPOLI

