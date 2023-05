Mendilibar: «La Roma è più “italiana” della Juve. E Dybala…». Parla l’allenatore del Siviglia verso la finale

Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha parlato della Roma in vista della finale di Europa League di mercoledì prossimo contro la Roma. Queste le dichiarazioni riportate da Ansa.

ROMA – «E’ una squadra italiana, un po’ come la Juve, ma ancora più tipicamente italiana».

DYBALA – «Io lo conosco poco, però comunque sia avremo undici uomini contro e io non voglio scervellarmi a pensare chi giocherà contro di noi e chi no: chiunque ci sia, il nostro modo di giocare non cambierà. Al massimo cambieranno le cose che diremo ai nostri giocatori sullo stile individuale di ogni avversario. Ma in questo senso sono tranquillo, a prescindere se Dybala giochi o meno».

