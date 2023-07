Le parole di Amélie Oudéa-Castéra, ministro dello Sport francese, sulla firma di Benjamin Mendy per il Lorient

Amélie Oudéa-Castéra, ministro dello Sport francese, ha commentato la firma di Benjamin Mendy per il Lorient.

PAROLE – «Penso che ci siano due cose che sono importanti. La prima è che è stato assolto. Oggi è in riabilitazione sportiva. Sta riprendendo, dopo quasi due anni di interruzione della sua carriera, anche il corso della sua vita. Qui la giustizia si è espressa e dobbiamo rispettarla. Allo stesso tempo, dobbiamo continuare a spingere per la libertà di parola e per il rispetto delle vittime. Per me è importante avere questo equilibrio ed è necessario sottolinearlo».

