Il Lorient ha ufficializzato la firma di Benjamin Mendy, terzino francese ex Manchester City, dopo i problemi giudiziari

Di seguito il comunicato del Lorient su Benjamin Mendy.

COMUNICATO – L’FC Lorient è lieto di annunciare oggi l’acquisto per due stagioni del terzino sinistro della nazionale francese Benjamin Mendy (29). Dopo aver effettuato la tradizionale visita medica, Benjamin Mendy, campione del mondo 2018, quadruplo vincitore della Premier League con i colori del Manchester City e campione francese della Ligue 1 con il Monaco in particolare, arriva a rinforzare l’organico del Lorient per questa nuova stagione. Il nativo di Longjumeau, che indosserà il numero 5 con la Merlus, muoverà oggi i primi passi all’Espace FCL. Benvenuto Benjamin!

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG