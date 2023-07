Mercato Juve, su chi si punterà se salterà l’arrivo di Romelu Lukaku? Sono altri tre i nomi per sostituire Dusan Vlahovic

Come scrive Tuttosport, nelle mire della Juventus non c’è solamente Romelu Lukaku per sostituire Dusan Vlahovic nel caso in cui il centravanti serbo decidesse di cambiare aria nel corso di questa estate. Da Torino, infatti, si guardano intorno alla ricerca di alternative al giocatore belga, sempre tentato dalle offerte arabe.

Leggermente raffreddata, ma sempre considerata, la pista che porta a Jonathan David del Lille, così come tenuta in considerazione è la candidatura di Alvaro Morata, voglioso di tornare in Italia nonostante il rinnovo con l’Atletico Madrid. C’è poi la tentazione Kolo Muani, anche se sul francese dell’Eintracht potrebbe presto scatenarsi un’asta.

