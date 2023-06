Mercato Juve: nel mirino c’è un talento del Werder Brema classe 2005 che ha una clausola rescissoria di 2 milioni. Ultime

C’è un nome nuovo nella lista di mercato della Juve. E’ quello di Fabio Chiarodia, difensore italo-tedesco nato nel 2005 e di proprietà del Werder Brema.

A renderlo noto è Bild, secondo cui i bianconeri hanno messo nel mirino il giovane talento che ha una clausola rescissoria di appena 2 milioni di euro. La Juve non è sola nella corsa a Chiarodia. In Italia lo vuole il Milan, mentre in Germania piace al Borussia Monchengladbach.

