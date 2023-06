Mercato Juve, occhi sul Chelsea: due nomi nel mirino dei bianconeri. I Blues rivoluzioneranno la proprio squadra

Il Chelsea di Pochettino, in base a quanto riferisce il Daily Mail, è pronto a rivoluzionare la squadra e a dare via diversi giocatori, tra cui due che possono interessare alla Juve in chiave mercato.

Nel mirino dei bianconeri potrebbero rientrare Koulibaly, già vicino all’approdo a Torino lo scorso anno e Pulisic, più volte accostato alla Vecchia Signora. Nelle prossime settimane sono attese novità.

