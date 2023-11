Mercato Juve, rivelazione sull’obiettivo per la difesa: «Interesse da parti di grandi società»

Ai microfoni di TMW, Patrick Dippel, capo scout del Basilea, ha parlato del futuro di van Breemen. Il difensore classe 2003 è accostato anche alla Juve.

VAN BREEMEN – «Non so se il Milan sia interessato o no (ride), leggo le notizie. In passato abbiamo scelto di prendere dei giocatori giovani che avrebbero acquisito interesse da parte di grandi società come il Milan dunque… Vedremo cosa accadrà».

The post Mercato Juve, rivelazione sull’obiettivo: «Interesse da parti di grandi società» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG