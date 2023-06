Mercato Juve, sfida col Milan per un giovane talento che si sta mettendo in evidenza al Mondiale Under 20. Ultime

Juve e Milan potrebbero sfidarsi sul mercato per un giovane talento che ha fatto molto bene nel campionato di Serie A appena concluso, confermandosi anche al Mondiale Under 20 con l’Italia.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, Baldanzi dell’Empoli, già nel mirino della Juve da diverso tempo, è finito anche in orbita Milan come potenziale sostituto di Brahim Diaz.

