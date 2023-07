Mercato Milan, Abatantuono attacca: «Mi chiedo chi…». L’attore italiano parla della sua squadra del cuore e dei nuovi acquisti

Intervistato da Il Foglio, Diego Abantuono ha parlato del mercato del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Loct Lanftu… sì, ho letto. Mi chiedo chi venderanno ora. Anche se compri un giocatore internazionale, di prospettiva e poi vendi Bennacer serve a poco. Stessa cosa in porta, il titolare mi auguro rimanga Maignan. Il Milan ormai è impostato per diventare l’Atalanta, una squadra dove passano dei talenti e vanno via. Giocatori di prospettiva, secondo gli addetti ai lavori… ma chi sono questi addetti? Io non lo so e secondo me non sono neanche milanisti. Così facendo, specie in Europa, avremo grossi problemi»

