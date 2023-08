In casa Milan tiene banco il futuro in chiave mercato di Adli. In tal senso la prestazione di ieri contro il Novara ha diviso i tifosi

Adli divide i tifosi. Ieri il Milan ha battuto in amichevole il Novara. La prestazione però del centrocampista ha suscitato opinioni contrastanti tra i supporter rossoneri. C’è chi pensa che la sua prestazione sia stata buona, altri che quello non sia il ruolo adatto a lui.

Intanto il giocatore ha fatto capire per l’ennesima volta le sue intenzioni per il futuro in chiave mercato con un messaggio social: «Ovunque tu sarai, io ci sarò». Vuole restare in rossonero.

