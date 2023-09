Mercato Milan, Hugo Ekitike, centravanti del PSG, è finito nel mirino di mezza Premier League: rossoneri alla finestra

Come riferito da 90min, è aumentata la concorrenza per il calciomercato Milan intorno al profilo di Hugo Ekitike, centravanti del PSG e seguito anche dai rossoneri in estate.

Sul calciatore è piombata mezza Premier League: Crystal Palace, Brentford, Everton, West Ham e Wolverhampton hanno avviato i primi contatti. Furlani e Moncada restano alla finestra.

