Mercato Milan, deciso il futuro di cinque giocatori! Le ultime. Sono gli addii certi di questo finale di stagione

Il Milan valuta non solo il mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Ci sono dei nomi che si giocano ancora la permanenza, ma altri sono certi dell’addio.

Si tratta di: Tatarusanu (fine contratto), Mirante (fine contratto), Dest (fine prestito), Bakayoko (fine prestito), Ibrahimovic (fine contratto). Lo riporta Sportmediaset.it.

The post Mercato Milan, deciso il futuro di cinque giocatori! Le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG