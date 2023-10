Il Milan pensa già al futuro in ottica mercato. In tal senso sulla lista di Furlani ci sono due nomi per il ruolo di terzino destro

Idee chiare. Il Milan pensa già al futuro in ottica mercato. In tal senso sulla lista di Furlani ci sono due nomi per il ruolo di terzino destro:

come riportato da Calciomercato.com si tratterebbe di Killian Sildillia, francese del Friburgo, e Joe Scally del Borussia Monchengladbach, già compagno di Musah e Pulisic nella nazionale statunitense. Due giocatori giovani e di prospettiva, in piena linea con la filosofia adottata sul mercato.

The post Mercato Milan: due nomi sulla lista di Furlani nel ruolo di terzino destro appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG