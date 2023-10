Mercato Milan, caldissima la pista Juan Miranda: Furlani stanzia la cifra da offrire al Betis Siviglia per chiudere l’affare a gennaio

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan, dopo aver bloccato Juan Miranda a parametro zero per giugno, è pronto ad anticipare l’arrivo del terzino sinistro già a gennaio.

Furlani ha stanziato la cifra da offrire al Betis Siviglia nella finestra invernale: 3 milioni di euro più bonus. C’è grandissima fiducia.

