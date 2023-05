Mercato Milan, la situazione portieri in vista della prossima stagioni: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da TMW, al termine della stagione, Tatarusanu e Mirante lasceranno il Milan.

Mentre per l’arrivo di Marco Sportiello in rossonero è ancora tutto in bilico.

