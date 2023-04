Calciomercato Milan, Pobega dovrebbe restare in rossonero ma non è esclusa una partenza: ecco la richiesta di Maldini

Tommaso Pobega dovrebbe rimanere in rossonero nel prossimo calciomercato Milan. Il centrocampista, oltre che un’ottima alternativa per Pioli, è utile anche per la cosiddetta compilazione delle liste.

Tuttavia, di fronte ad un’offerta da 15 milioni di euro, Maldini potrebbe anche concedere il via libera. Lo riporta calciomercato.it.

