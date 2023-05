Mercato Milan, sfuma un obiettivo: ecco i dettagli e le conferme dalle parole di Pierpaolo Marino. Le ultime

Come confermato dalle parole di Pierpaolo Marino, sfuma un obiettivo rossonero: ovvero Samardzic.

Infatti, l’Udinese è nelle condizioni di trattenerlo ancora per un altro anno per sperare in un aumento di valore.

The post Mercato Milan, sfuma un obiettivo: ecco i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG