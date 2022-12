Lionel Messi, sui social, ha festeggiato ancora il successo della Nazionale argentina in finale Mondiale: il suo messaggio

Lionel Messi, sui suoi canali social ufficiali, ha celebrato ancora una volta la vittoria della Coppa del Mondo. Il video del numero 10 albiceleste.

IL MESSAGGIO – «Dal Grandoli ai Mondiali in Qatar sono passati 30 anni. Sono stati tre decenni in cui il calcio mi ha regalato tante gioie e anche qualche tristezza. Ho sempre avuto il sogno di diventare campione del mondo e non ho mai smesso di provarci, pur sapendo che sarebbe potuto non succedere mai. Questa Coppa è anche per tutti coloro che non l’hanno raggiunta nei precedenti Mondiali che abbiamo giocato, come nel 2014 in Brasile, dove tutti se lo sarebbero meritato per come hanno lottato sino alla finale, lavorando sodo tanto quanto me. E ce lo saremmo meritati anche in quella dannata finale. È anche di Diego, che ci ha incoraggiato dal cielo. E di tutti quelli che hanno sempre sostenuto la Nazionale, senza guardare tanto al risultato ma piuttosto alla voglia che ci abbiamo sempre messo, anche quando le cose non andavano come volevamo. E, naturalmente, è di tutto questo bellissimo gruppo che si è formato, dello staff tecnico e di tutte le persone della Nazionale che, in forma anonima, lavorano giorno e notte per facilitarci le cose. Molte volte il fallimento fa parte del viaggio e dell’apprendimento, senza delusioni è impossibile che il successo arrivi. Grazie mille di cuore. Forza Argentina».

L’articolo Messi: «La vittoria di Diego, di questo gruppo e…» – VIDEO proviene da Calcio News 24.

