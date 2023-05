L’attaccante del Milan Junior Messias si proietta alla semifinale di andata di Champions League contro l’Inter.

Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio, Junior Messias ha parlato anche di derby. “Partita importantissima, da dentro fuori. Se non facevamo punti diventava ancora più dura. Abbiamo preparato bene la partita, oggi era fondamentale. Cerco di dare il massimo, sono entrato bene con la Cremonese”.

“Cerco di entrare sempre concentrato. Dobbiamo fare bene con le squadre bassa classifica, magri potevamo giocarsi qualcosina di più. Champions League? Siamo contentissimi di giocare una semifinale, ma nessuno si ricorda chi gioca la semifinale ma chi arriva in finale e vince. All’andata abbiamo vinto e giocato meglio, ma negli ultimi due ci hanno preso in un momento in cui non eravamo noi, giocavamo un po’ male. Ma ora è completamente diverso“.

